В Канаде придумали футболку, отслеживающую частоту вдохов и выдохов

Исследователи из центра оптики, фотоники и лазерной техники университета Лаваля в Канаде разработали "умную" футболку, которая в режиме реального времени отслеживает частоту вдохов и выдохов.

Собранные футболкой данные можно использовать для ранней диагностики респираторных заболеваний, таких как астма или апноэ. Об этом пишет Популярная механика.

Астму не всегда удаётся диагностировать быстро: характерные острые приступы одышки, удушья и сухих хрипов могут быть симптомами других заболеваний — пневмонии, бронхита или даже сердечного приступа. Чтобы поставить диагноз, врачи наблюдают пациента, в том числе регулярно измеряют ритм дыхания. Носимые устройства, измеряющие частоту вдохов и выдохов, могут существенно облегчить и ускорить диагностику.

Чуть ниже ворота футболки вшивается антенна из оптоволоконной трубки, изнутри покрытой тонким слоем серебра, а снаружи защитным полимерным покрытием. Когда человек в футболке делает вдох, сенсор фиксирует увеличение объёма грудной клетки и объём воздуха в лёгких и переводит их в беспроводной сигнал, который передаётся на смартфон или компьютер.

Чтобы измерять ритм дыхания, сенсору не обязательно плотно прилегать к коже: достаточно того, что футболка просто надета, утверждают авторы разработки. Сенсор работает, когда человек в футболке стоит, ходит, сидит или лежит. Более того, сенсор работает даже после стирки с порошком — канадские инженеры постирали футболку 20 раз, и даже после этого она продолжала работать.