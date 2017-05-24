Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Канаде придумали футболку, отслеживающую частоту вдохов и выдохов

В Канаде придумали футболку, отслеживающую частоту вдохов и выдохов

В Канаде придумали футболку, отслеживающую частоту вдохов и выдохов
Фото из открытых источников

Собранные данные помогут диагностировать на ранних стадиях заболевания дыхательных путей

24.05.17 18
000

Исследователи из центра оптики, фотоники и лазерной техники университета Лаваля в Канаде разработали "умную" футболку, которая в режиме реального времени отслеживает частоту вдохов и выдохов.

Собранные футболкой данные можно использовать для ранней диагностики респираторных заболеваний, таких как астма или апноэ. Об этом пишет Популярная механика.

Астму не всегда удаётся диагностировать быстро: характерные острые приступы одышки, удушья и сухих хрипов могут быть симптомами других заболеваний — пневмонии, бронхита или даже сердечного приступа. Чтобы поставить диагноз, врачи наблюдают пациента, в том числе регулярно измеряют ритм дыхания. Носимые устройства, измеряющие частоту вдохов и выдохов, могут существенно облегчить и ускорить диагностику.

Чуть ниже ворота футболки вшивается антенна из оптоволоконной трубки, изнутри покрытой тонким слоем серебра, а снаружи защитным полимерным покрытием. Когда человек в футболке делает вдох, сенсор фиксирует увеличение объёма грудной клетки и объём воздуха в лёгких и переводит их в беспроводной сигнал, который передаётся на смартфон или компьютер.

Чтобы измерять ритм дыхания, сенсору не обязательно плотно прилегать к коже: достаточно того, что футболка просто надета, утверждают авторы разработки. Сенсор работает, когда человек в футболке стоит, ходит, сидит или лежит. Более того, сенсор работает даже после стирки с порошком — канадские инженеры постирали футболку 20 раз, и даже после этого она продолжала работать.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В оккупированном Луганске медикам запретили общаться с наблюдателями ОБСЕЛюди думают, что некрасивые ученые более умные и успешные, - исследованиеБольной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11797
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5823
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3603
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4403
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3950
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4401
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5600
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 2997
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2053
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1975
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4012 / 5652
  2. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2798 / 3129
  3. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2372 / 2611
  4. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 2156 / 2369
  5. Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов 1915 / 2109
  6. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 1755 / 5697
  7. КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено 1449 / 1623
  8. Во Львове уже строят мусорные баррикады 1384 / 1499
  9. Нацбанк порекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро 1309 / 1474
  10. После оккупации Крыма "Оппоблок" в Раду привел Манафорт, - Bloomberg 1297 / 1476
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 46 / 5652
  2. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 24 / 5697
  3. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2611
  4. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 13 / 2369
  5. В СБУ заверяют, что не следят за политиками 9 / 388
  6. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 8 / 3129
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 6 / 399
  8. Синяя метка. Как бизнесу приготовиться к работе без печатей 6 / 1168
  9. Министр агрополитики написал заявление об отставке 6 / 861
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.