Террористы обстреляли Авдеевку из "Градов", - штаб АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Подразделения российско-террористических войск продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения, иногда применяя и тяжелое артиллерийское вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки противник 53 раза открывал огонь по украинским военным. В результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины был ранен.

Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины на этом участке. В частности, вчера вечером противник дважды обстрелял наши позиции в районе Широкино из 120-мм минометов, выпустив два десятка смертоносных снарядов. С наступлением сумерек вражеские обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного. С западных окраин временно оккупированного Донецкая бандформирования открывали огонь из 82-мм минометов по нашим оборонным укреплениям на подступах к Марьинке и Красногоровке.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксировано 13 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Почти половина из них - с использованием тяжелого артиллерийского вооружения. В частности, вчера под вечер боевики обстреляли наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки из РСЗО "Град" и 120-мм минометов. Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов боевики выпустили по жилищному сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, 4 частные дома - разрушены до основания, еще более десятка сооружений - повреждены. Позже на этом участке противник дважды ударил из мощных систем ствольной артиллерии калибра 152 мм. А за несколько мину до полуночи бандиты из 120-мм минометов обстреляли наши укрепления у Песков.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 11 фактов использования боевиками оружия. После 18:00 и до полуночи незаконные вооруженные формирования открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новоалександровки и Новозвановки из крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских защитников у Крымского и Валуйского.