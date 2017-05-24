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Петренко заявил о политической ангажированности Интерпола

Петренко заявил о политической ангажированности Интерпола
Павел Петренко / Фото: ИТАР-ТАСС

Россия имеет возможность влиять на принятие решений Международной организацией уголовной полиции

24.05.17 1176
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Действия Интерпола, когда он снимает с розыска лиц, которых обвиняют в экономических преступлениях, вызывают очень много вопросов. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире 5 канала, комментируя резонансные снятия с розыска Интерполом людей из "команды" Януковича.

"На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению, в последние годы, потому что это международная организация, состоящая из стран-членов соответствующей конвенции. И когда некоторые страны, в том числе и Российская федерация, которая уже на протяжении нескольких лет грубо нарушает международное законодательство и не выдает преступников по запросам Украины или других стран, и фактически удерживает их на своей территории, а при этом имеет мандат и может влиять на принятие решений в Интерполе, то политика там (в Интерполе, - ред.) появилась, и это плохо", – сказал Петренко.

По его словам, в такой структуре, как Интерпол не должно быть политики, должна быть исключительно юриспруденция и закон.

"Что касается этих ситуаций, я видел комментарий генпрокурора о том, что украинская прокуратура будет принимать все меры, чтобы добиться восстановления в розыск тех лиц, по которым ведутся интенсивные расследования. Действия Интерпола, его мотивы, почему он снимает с розыска лиц, которых обвиняют в экономических преступлениях, мягко говоря, вызывают очень много вопросов", добавил Петренко.

Напомним, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) сняла с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также Сергея Клюева, Эдуарда Ставицкого, Сергея Арбузова.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что принятие такого решения связано с недостатками украинского законодательства относительно избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого.

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