Высший совет правосудия люстрировал судью - кума Кивалова

Владимир Колесниченко уволен по закону "Об очищении власти"

Высший совет правосудия уволил судью Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, бывшего председателя Высшего совета юстиции Владимира Колесниченко по закону "Об очищении власти". Соответствующее решение было принято на заседании 23 мая, передает Украинская правда.

Как сообщила докладчик - член Высшего совета правосудия Татьяна Малашенкова, указанные в обращениях Министерства юстиции основания нашли свое подтверждение в ходе проведенной ею проверки.

"Высший совет правосудия постановил признать нарушение судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Колесниченко Владимиром Николаевичем требований относительно несовместимости и освободить его от должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", – говорится в сообщении ВСП.

Напомним, Владимир Колесниченко был избран председателем Высшего совета юстиции в марте 2010 года. Ранее он занимал должность главы Печерского районного суда Киева.

По информации СМИ, Владимир Колесниченко является кумом бывшего депутата-регионала Сергея Кивалова.