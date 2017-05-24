В Николаеве сегодня, 24 мая, на площадке компании Smart Maritime Group (Черноморский судостроительный завод, – ред.) загорелось морское водолазное судно U700 "Нетешин" Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает местное издание Никвести со ссылкой на сотрудников предприятия.
"В данный момент 5 экипажей спасателей тушат пожар", - сообщил источник.
Корабль загорелся при выполнении огневых работ - замене металла с использованием открытого огня.
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