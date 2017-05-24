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Новости партнеров NewsOne «переоделся», запустил новые форматы и стал лидером информационного вещания Украины

<span class="label">Новости партнеров</span> NewsOne «переоделся», запустил новые форматы и стал лидером информационного вещания Украины
24.05.17 211
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22 мая телеканал NewsOne начал работу в обновленном формате. Новая графика, новые ведущие, новые локации, новая суть, еще больше компетентных гостей, еще больше интерактива и общения со зрителями! И, соответственно, еще больше побед и новых вершин! 

По итогам дня телеканал NewsOne стал лидером информационного вещания по Киеву и Украине в целом!

В частности, по своей базовой аудитории 18+ (города 50+) телеканал занял первое место среди информационных телеканалов с рейтингом 0,29% и долей 1,86%. Еще лучшие показатели  телеканал дал по Киеву, заняв первое место среди информационных вещателей с рейтингом 0,32% и долей 2,61%. Тем самым NewsOne, вещающий на спутнике и в кабельных сетях, обогнал телеканалы, имеющие эфирные лицензии.

По основной аудитории информационных каналов - мужской -NewsOne также демонстрирует довольно высокие показатели. По аудитории М 35+ (города 50+) канал вышел в лидеры с рейтингом 0,45% и долей 2,61%.

Напомним, что с понедельника, 22 мая, в эфире телеканала произошли изменения. С понедельника  по пятницу — пять дней  в неделю зритель телеканала начнет подводить итоги информационного дня вместе с ведущими. Все это в рамках одного большого проекта «Большой вечер». 

Начал  вечерний формат в 16:00  Василий Голованов  анонсом гостей и тем, которые будут обсуждаться в эфире до полуночи.  Первым гостем  «Большого вечера» стал украинский политолог  Вадим Карасев.  Уже в 17:00 «Большой вечер» продолжился проектом «Хронология», где Василий Голованов и Юлия Литвиненко прошлись по всем заголовкам информационной ленты дня, возобновив полную картину дня для  зрителей вместе с политическим экспертом Тарасом Загородним. Разбираться в глубинных вопросах ведущей Юлии Литвиненко в 18:00 помог топ-гость.  Министр соцполитики Андрей Рева отвечал на вопросы зрителей и ведущей в рамках проекта «Большое интервью».  Уже в 19:00  «Большой вечер» продолжил Мыкола Вересень, который дебютировал на канале NewsOne  в проекте «Дуэль» - тут в ораторском бою за мнение и голос зрителя сошлись народные депутаты из разных фракций  Георгий Логвинский и Игорь Мосийчук. 

В 20:00 Светлана Орловская в первой части проекта «Последствия» разбиралась в том, какими же будут итоги и результаты заявлений чиновников и событий дня. Помогали в этом депутаты  Иван Виннык и Вадим Ивченко, а зрители могли не только высказаться по насущным вопросам в интерактивном голосовании, а и задать свой вопрос народным избранникам. Во втором часе проекта к Светлане Орловской присоединился Василий Голованов, а также Алексей Гончаренко и Юрий Деревянко – представители оппозиции и коалиции – вместе они искали ответ на главный вопрос: Какими же будут «Последствия» главных информационных заявлений дня.

Субъективные итоги дня в понедельник в новом  для себя времени, в 22:00, подбивал Максим Гольдарб. Заканчивали вечер в 23:00  Василий Голованов и Светлана Орловская. Непринужденная беседа на острые темы дня с политтехнологом Дмитрием Раимовым и, конечно же, большое количество звонков зрителей в студию.

Напомним, что в обновленном формате «Большой вечер» будет выходить каждый будний день с 16:00 и до полуночи. 

Уже в ближайшее время телеканал NewsOne обещает порадовать своих зрителей новыми проектами и новыми ведущими. Не переключайтесь – ведь «Большой вечер» только начинается!!!

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