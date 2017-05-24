Николаевскую ТЭЦ пустят с молотка

Фонд государственного имущества Украины выставил на продажу "Николаевскую теплоэлектроцентраль", предназначенную для централизованного обеспечения теплом промышленных предприятий, жилых и административных зданий Николаева с одновременной поставкой электроэнергии в энергосистему Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
К продаже предлагается 99,912% уставного капитала общества стартовой стоимостью 97,млн гривен.
ТЭЦ работает в основном на газовом топливе.
Прием предложений от потенциальных покупателей к проекту договора купли-продажи пакета акций завершается 26 июня 2017 в 18:00.
Прием конкурсной документации начинается со дня опубликования информационного сообщения о проведении конкурса и завершается 4 июля 2017 в 18:00.
Конкурс по продаже пакета акций ЧАО "Николаевская ТЭЦ" будет проведен 12 июля 2017 в 11:00 в помещении Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики поддержал предложения Фонда государственного имущества и утвердил условия продажи единого имущественного комплекса Первомайской гидроэлектростанции в Николаевской области.