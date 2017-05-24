Донбасских боевиков могут направить в Сирию

Документы "Л/ДНР" иметь при себе запрещено, только паспорт Украины

В так называемой "ЛНР" формируются две партии боевиков в качестве кандидатов на участие в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщили эксперты группы "Информационное сопротивление" (ИС).

В каждой партии будут по 150 человек. После укомплектования их направят в Ростов-на-Дону в России, где будет проведен окончательный отбор.

"В качестве одного из основных требований к кандидатам является наличие паспорта гражданина Украины, документы "Л/ДНР" иметь при себе запрещено", - добавили в ИС.

Напомним, очередной российский офицер убит в Сирии.