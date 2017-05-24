Киев и Варшава начнут мирные переговоры по памятникам

Институты национальной памяти Украины и Польши договорились о проведении в начале июня переговоров по вопросу украинских и польских памятников.
Об этом в Facebook сообщил глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.
"О вчерашнем разговоре с главой польского Института национальной памяти Ярославом Шареком. Самое важное: договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников", - написал он.
По мнению Вятровича, данным вопросом должны заниматься специально уполномоченные госорганы, а не общественные активисты или местные власти.
Напомним, в России по политическим соображениям разбили памятник Ленину.