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Новости партнеров HR Wisdom Summit 2017: Новые вызовы для beeзнеса

<span class="label">Новости партнеров</span> HR Wisdom Summit 2017: Новые вызовы для beeзнеса

Как включать команду в эру diversity, gig-economy и ethics/values shift

24.05.17 27
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Новое время – новые вызовы для HRD. Глобализация, вторая компьютерная революция, смена эпох и парадигм, трансформация ценностей. Что важно знать, чтобы эффективно включать команды, правильно оценивать ситуацию и всегда оставаться на острие?

  • Понимание, что только эмпатия, креативность и умение договариваться вызывают эффект сопричастности.
  • Знание, что не только поколение Z статусу «владения» предпочитает достижение амбициозных целей.
  • Осознание, что бизнесы-XXI должны генерировать увеличение смыслов и ценностей, а не только прибыль.

Спикеры HR Wisdom Summitby delo.ua в формате креативных 20-минутных искренних, практически полезных выступлений поделятся экспертизой, на чем сфокусироваться топ-менеджерами собственникам бизнеса, чтобы включать, развивать, достигать.

Какие сюрпризы вас ожидают? Delo.ua везет в Украину трех зарубежных спикеров.

Ведущий эксперт в области HR-технологий и инновационных решений, партнер Talent Equity Ventures и директора программы IBS Тарас Полищук расскажет, как правильно работать с People Analytics.

Михаил Притула, HR-персона Беларуси 2016 года, HR-партнер компании Wargaming, автор методики исследования EVP и создатель первых русскоязычных online HR-курсов на платформе Laba, расскажет о цифровом HR и HR в киберсреде.

Евгений Никонов – настоящий гуру в вопросах поведенческой экономики. Он поделится уникальными знаниями о бихевиористике и о принятии экономических решений в современных реалиях.

О качествах лидеров-авангардистах-2025 расскажет исполнительный директор AspenInstitute в Киеве Сергей Кошман. Интересными наработками в области рекрутинга и разработки корпоративных ценностей поделятся HRD «Vodafone Украина» Надежда Сиренко,  HRD «Цитрус» Ксения Сергеева, а также Мария Грибоедова, HR manager ИТ-компании MacPaw.Мария Текуч, HR BusinessPartner rabota.ua прольет свет на волнующий всех нас вопрос -  работает ли морковка в эпоху gig-economy.

Впервые – 3 секции, 2 потока.

+  Итоги рейтинга «HR-профи 35 до 35» от delo.ua.

Детальная программа на сайте http://hws.delo.ua.

Включайтесь в diversity, cultural value and challenges, human rights and ethics.

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