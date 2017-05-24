Задержан "смотрящий" за бизнесом Курченко генерал-лейтенант Денисюк, - Матиос

Задержан "смотрящий" за бизнесом беглого бизнесмена Сергея Курченко генерал-лейтенант Станислав Денисюк. Об этом взаявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает 112 Украина.

"Сейчас вертолет привезет действующего начальника службы безопасности и того же смотрящего за всем бизнесом Курченко генерал-лейтенанта Денисюка", - заявил Матиос во время брифинга.

Военная прокуратура и МВД заявили о самой масштабной антикоррупционной операции, в рамках которой в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов проводятся 464 обыска.

"На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводя 454 обыска на территории 15 областей государства. Происходит одномоментное задержание ряда людей, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения будут доставляться авиатранспортом прямо сюда для вручения подозрения здесь и отправки их в Печерский райсуд для рассмотрения по сути наших ходатайств об избрании меры пресечения – ареста", – сказал Матиос.

"Я думаю, что это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила и проходит до сих пор в масштабах страны. Порядка 96 млрд грн ущерба государству группа обнаружила. И сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, Анатолий (Матиос) их будет направлять в суд", - заявил министр МВД Арсен Аваков.

Уже задержаны 23 человека. Ожидается доставка их в Киев на вертолете в аэропорт Жуляны.