Бизнесмену Грановскому сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины сообщила бизнесмену Александру Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве. Об этом говорится в сообщении ГПУ.

Генпрокуратура продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 года ООО "Тедис Украина").

По результатам проведенного досудебного расследования было получено достаточно доказательств для сообщения о подозрении жителю города Одесса, украинскому олигарху Грановскому в совершении уголовных правонарушений.

В частности, Грановского подозревают в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве.

Как установлено во время досудебного расследования, Грановский по предварительному сговору со служебными лицами ООО "Тедис Украина", которым уже сообщили о подозрении в совершении преступлений в сфере хозяйственной деятельности, создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, от которой подконтрольные миллиардеру предприятия были выгодоприобретателями.

Ранее сообщалось, что суд снял арест со счетов табачного дилера "Тедис Украина".