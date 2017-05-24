В Раде предложили ввести уголовную ответственность за содействие суициду

В среду, 24 мая, Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)".
Это решение поддержали 229 народных депутатов.
"Проект закона Украины разработан с целью установления уголовной ответственности за любое содействие лицу в совершение им самоубийства или попытки самоубийства. Проектом акта предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины. Принятие проекта закона будет способствовать установлению надлежащей нормативной регламентации уголовной ответственности за доведение лица до самоубийства или любого содействия лицу в совершение им самоубийства или попытке совершить последнее и избежания коллизий в уголовном праве", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, в Украине жертвами "развлечений" с суицидальным наклоном стали 376 детей.