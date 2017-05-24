Бесплатный проезд для льготников в Киеве сохраняется

До конца года планируется ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта

КГГА рассматривает возможность вынужденного повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривну. При этом администрация города сохраняет более низкую цену на транспортные услуги для населения и бесплатный проезд для всех льготных категорий населения.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

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"Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались киевляне, как больно это может ударить по бюджетам семей, поэтому городская администрация разработала ряд мер, которые помогут защитить интересы киевлян. Во-первых, мы сохраняем льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Во-вторых, имеется задача оставить транспортные услуги дифференцированными с нынешней системой скидок. Третье и главное, киевляне заплатят только одну гривну, а остаток разницы в тарифах, большую его часть, будет возмещена за счет городского бюджета", - отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также он сообщил, что до конца года планируется ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта. Это позволит оптимизировать учет пассажиров и изменить подходы к оплате проезда.

Напомним, метро на Троещину будут строить китайцы.