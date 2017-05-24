- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористы обстреляли Авдеевку из "Градов", - штаб АТО
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 24 мая
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 среды, 24 мая
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 11889
- Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 5911
- Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3625
- Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4453
- Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 3998
- Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4483
- От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5709
- Мама миа. Портрет украинской матери 3040
- Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2095
- Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 1982
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4356 / 6199
- Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2846 / 3189
- В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2382 / 2629
- Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 2320 / 2596
- Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов 2052 / 2297
- Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 1817 / 5789
- КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено 1529 / 1717
- Во Львове уже строят мусорные баррикады 1426 / 1564
- Нацбанк порекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро 1325 / 1502
- Пять районов Киева отключат от горячей воды 1312 / 1436
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 51 / 6199
- Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 24 / 5789
- Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 15 / 2596
- В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2629
- Министр агрополитики написал заявление об отставке 9 / 1118
- В СБУ заверяют, что не следят за политиками 9 / 405
- Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 8 / 3189
- Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 6 / 423
- Синяя метка. Как бизнесу приготовиться к работе без печатей 6 / 1239
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.