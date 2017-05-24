Кубив заявил о планах по сокращению проверок бизнеса

Правительство имплементирует современные подходы в сфере государственного надзора и контроля. Об этом на заседании КМУ сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Укринформ.

"Сегодня мы примем решение в пользу предпринимательства, упростив внедрение собственного бизнеса. На рассмотрение Кабмина предлагается пакет изменений, состоящий из 10 пакетов, целью которых является уменьшение давления на бизнес. Во-первых, у нас есть большой пакет документов, который имплементирует современные подходы в сфере государственного надзора или контроля. В частности, мы предлагаем создание публичной интегрированной базы проверок", - сказал Кубив.

По его словам, также планируется уменьшение количества проверок от 15 до 30%.

"Кроме того, мы движемся к современной цифровой экономике. Вчера был снят барьер для внедрения 4G, второй шаг - это получение лицензий в электронном виде", - отметил Кубив.

По его мнению, принятые решения позволят облегчить ведение малого и среднего бизнеса.