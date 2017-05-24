Столтенберг подтвердил позицию НАТО относительно запрета российских соцсетей в Украине

Альянс не видит оснований связывать недавний запрет российских социальных сетей и интернет-сервисов со свободой слова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у него нет оснований не верить Украине по поводу причин запрета доступа к ряду российских сайтов, в том числе социальных сетей. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Украинское правительство сообщило, что это – вопрос безопасности, а не свободы слова", - заявил он, отметив, что НАТО заинтересовано в укреплении демократических свобод в Украине, но не видит оснований связывать запрет соцсетей со свободой слова.

Таким образом, Столтенберг повторил недавнюю неофициальную позицию НАТО.

Генсек Альянса также отметил информационную уязвимость украинского общества, которая важна в контексте этого запрета.

"Мы видим, насколько уязвимы отдельные общества перед кибератаками, и помогаем Украине в усилении ее способности справиться с кибератаками", - отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндексу.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства. "Запрет Интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов Вконтакте (www.vk.com) и Одноклассники (www.ok.ru)", - сказано в сообщении.