КПВВ "Марьинка" снова заработал после утреннего обстрела

С утра на въезд и выезд на пункте пропуска находилось 200 автомобилей с одной стороны и 130 с другой

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области восстановил работу после утреннего обстрела со стороны сепаратистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сейчас на данном направлении пограничники возобновили пропускные операции и осуществляют оформление лиц и транспортных средств в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Пограничники отметили, что с утра на въезд и выезд на "Марьинке" находилось 200 автомобилей с одной стороны и 130 с другой.

Напомним, сегодня около 11:30 сепаратисты открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", который находится на дорожном коридоре через линию разграничения. Для безопасности граждан пропускные операции на этом направлении временно приостанавливались.