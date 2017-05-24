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Главная » Страна » КПВВ "Марьинка" снова заработал после утреннего обстрела
Ситуация в Донбассе

КПВВ "Марьинка" снова заработал после утреннего обстрела

КПВВ "Марьинка" снова заработал после утреннего обстрела
Фото: КПВВ "Марьинка"

С утра на въезд и выезд на пункте пропуска находилось 200 автомобилей с одной стороны и 130 с другой

24.05.17 26
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Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" в Донецкой области восстановил работу после утреннего обстрела со стороны сепаратистов. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сейчас на данном направлении пограничники возобновили пропускные операции и осуществляют оформление лиц и транспортных средств в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что с утра на въезд и выезд на "Марьинке" находилось 200 автомобилей с одной стороны и 130 с другой.

Напомним, сегодня около 11:30 сепаратисты открыли огонь в направлении контрольного поста "Марьинка", который находится на дорожном коридоре через линию разграничения. Для безопасности граждан пропускные операции на этом направлении временно приостанавливались.

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