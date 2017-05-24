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МТС Украина сменил название

МТС Украина сменил название

Переименование стало завершением очередного этапа в программе перехода под бренд Vodafone

24.05.17 32
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Украинская дочка российской МТС сменила название на ВФ Украина.

С 23 мая 2017 года в Едином Государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований зарегистрировано новое юридическое название компании – частное акционерное общество "ВФ Украина".

Об этом сегодня заявила пресс-служба оператора.

При этом, частное акционерное общество ВФ Украина зарегистрировано по тому же адресу, что и ЧАО "МТС" - г. Киев, ул. Лейпцигская, 15.

Согласно сообщению, переименование стало завершением очередного этапа в программе перехода на работу под брендом Vodafone. Оператор продолжит выводить на рынок тарифы и услуги Vodafone, запуск 3G, ребрендинг фирменных магазинов и дилерских точек продаж. А также работу над разработкой и запуском технологически новых услуг и сервисов на основе технологий 3G.

Напомним, в октябре 2015 года британская Vodafone и российская МТС договорились о запуске бренда Vodafone на украинском рынке на условиях франшизы. 

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