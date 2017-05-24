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Новости партнеров В Киеве состоится Глобальный Саммит по Кибербезопасности

В контексте последней кибератаки, жертвами которой только 12 мая стали 200 тысяч устройств по меньшей мере в 150 странах, новость о проведении в Киеве Первого Глобального саммита по кибербезопасности выводит Украину в лидеры на мировой арене борьбы с такими угрозами

24.05.17 8
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Global Cybersecurity Summit 2017 (#GCS17) пройдет 14-15 июня в столичном КВЦ «Парковый» при поддержке аппарата Совета Национальной безопасности и обороны, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, комитета Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и связи, Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Саммит соберет более сотни специалистов и экспертов мирового уровня в области кибербезопасности и защиты информации. Представители власти и бизнеса, некоммерческих организаций и государственных учреждений смогут ознакомиться с передовыми технологиями в этой сфере.

«Украина неспроста выбрана площадкой для Глобального Саммита по Кибербезопасности, который в середине июня впервые будет проводиться в Киеве. И дело не только в том, что страна является донором талантов и технических специалистов как для США, так и всего мира. Ключевой причиной является ее соседство с Россией, одним из самых активных игроков, участвующих в кибервойнах нового поколения, — пишет американское издание Daily Dot. — РФ подозревают в серии крупных кибератак по всему миру, и Украина несколько раз становилось их объектом».

«В конце 2015 года примерно четверть миллиона жителей Украины оказались отрезаны от электричества в результате внешнего проникновения в систему. Это стало поворотным моментом для индустрии кибербезопасности в сфере интернет-технологий», — говорит Сьюзен Сполдинг, экс-заместитель секретаря по вопросам Национальной обороны и директор программ Департамента Национальной безопасности США, ссылаясь на кибератаку, которую приписывают российским хакерам.

Сьюзен Сполдинг, которая также является одним из спикеров саммита, называя конкретную цифру, напоминает о масштабах проблемы, с которой столкнулся цивилизованный мир. «Кроме угрозы для электросетей, водоснабжения и других систем инфраструктуры, уже к 2020 году мы получим более 50 миллиардов устройств, подключенных к Интернету. Каждое из них может быть объектом для кибератаки» — прогнозирует Сполдинг.

По словам экс-заместителя секретаря по вопросам Национальной обороны США, угроза безопасности индустрии «Интернета вещей» (IoT) может нанести удар рядовым интернет-пользователям, бизнесу, промышленности и государственным учреждениям. Недостаточная безопасность IoT-устройств за последние годы привела к ряду неприятных инцидентов. Например, итогом DDoS-атаки на ключевого интернет-провайдера Dyn стало отключение миллионов пользователей от таких онлайн-сервисов, как Twitter, Netflix и PayPal.

«Независимо от того, нравится нам это или нет, мы живем в растущем мире подключенных к интернету устройств и сетей, которые являются постоянными объектами для онлайн-зондирования, вторжения, шпионажа, кражи данных и даже разрушения», — говорит д-р Грегори Майклесидис, директор Security Awareness Lab LLC, который выступит на #GCS17.

Среди докладчиков #GCS17 ведущие мировые эксперты:

Энтони Блинкен (Antony Blinken), первый заместитель Государственного секретаря США и помощника Президента США Барака Обамы (2015-2017). Советник по вопросам национальной безопасности вице-президента Байдена (2013-2015);

Мэтт Олсен (Matt Olsen), соучредитель и президент компании IronNet Cybersecurity. Директор Национального центра по борьбе с терроризмом (НКТЦ) (2011-2014);

Аджит Гаддам (Ajit Gaddam), главный архитектор безопасности в VISA Inc.;

Сьюзен Сполдинг (Suzanne Spaulding), заместитель министра национальной безопасности и программ в Департаменте национальной безопасности США (2014-2017);

Кристофер Киркхофф (Christopher Kirchhoff), партнер в DIUX, офис Пентагона в Силиконовой Долине;

Маниш Гупта (Manish Gupta), основатель и исполнительный директор компании ShiftLeft;

Грегори Майклидис (Dr. Gregory Michaelidis), основатель и директор Security Awareness Lab LLC;

Дэн Кейсерлинг (Dan Keyserling), начальник отдела коммуникаций и старший консультант Jigsaw, Alphabet’s Incubator, Google.

Панельные дискуссии:

  • Создание нового поколения кибер профессионалов;
  • Новый мир в сфере IoT (интернет вещей);
  • Искусственный интеллект и машинное обучение;
  • Безопасное голосование: выборы в эпоху цифровых технологий;
  • Сотрудничество и взаимообмен информации об угрозах;
  • Растущие тренды в области автоматизации и безопасности приложений;
  • От киберобразования до независимых исследований;
  • Шифрование будущего.

Место проведения #GCS17:

КВЦ «Парковый» (Киев, Парковая дорога, 16-а)

14-15 июня 2017г.

Больше о GCS17 на сайте: www.gcs17.com

Контакты организаторов:

VIP-билеты, спонсорские пакеты, партнерство, доп. информация:

Марина Мединская  mmedinskaya@gcs17.org, Оксана Гагина  ohahina@gcs17.org

Тел: +38 (067) 375-76-37; +38 (95) 356-99-69

Аккредитация представителей СМИ, комментарии:

Екатерина Скуридина cat@dontstop.agency, Анна Маханькова ann@dontstop.agency

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