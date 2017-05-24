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Порошенко 39 раз применял право вето

Порошенко 39 раз применял право вето
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Речь идет о периоде с начала работы Верховной Рады 8-го созыва

24.05.17 890
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Президент Украины Петр Порошенко 39 раз применял право вето к принятым Верховной Радой законам.

15 из них затем были приняты с его предложениями, констатируют в Комитете избирателей Украины.

"С начала работы Верховной Рады 8-го созыва президент ветировал 39 законов. Стоит сразу отметить, что 15 раз Верховная Рада пыталась преодолеть вето президента и ни разу это не было успешно. 15 из ветированых законов затем были приняты в том виде, который предложил президент. Президент ветировал законы всех фракций и групп без исключения", - цитирует "Интерфакс - Украина" аналитика КИУ Дениса Рыбачка, представившего результаты соответствующего исследования.

По его словам, из этих ветированых законов 8 предлагались Кабинетом министров, и затем 5 из них были приняты с предложениями Порошенко.

7 раз глава государства ветировал законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны, также несколько раз президент отклонял законы по социальной тематике.

Напомним, президент поддержал введение квот на украинский язык на телевидении.

 

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