Президент Украины Петр Порошенко 39 раз применял право вето к принятым Верховной Радой законам.

15 из них затем были приняты с его предложениями, констатируют в Комитете избирателей Украины.

"С начала работы Верховной Рады 8-го созыва президент ветировал 39 законов. Стоит сразу отметить, что 15 раз Верховная Рада пыталась преодолеть вето президента и ни разу это не было успешно. 15 из ветированых законов затем были приняты в том виде, который предложил президент. Президент ветировал законы всех фракций и групп без исключения", - цитирует "Интерфакс - Украина" аналитика КИУ Дениса Рыбачка, представившего результаты соответствующего исследования.

По его словам, из этих ветированых законов 8 предлагались Кабинетом министров, и затем 5 из них были приняты с предложениями Порошенко.

7 раз глава государства ветировал законы, касающиеся сферы национальной безопасности и обороны, также несколько раз президент отклонял законы по социальной тематике.

Напомним, президент поддержал введение квот на украинский язык на телевидении.