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Главная » Страна » По всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ

По всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ

По всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ
Задержание высокопоставленного налоговика / Фото: censor.net.ua

Сумма ущерба, нанесенного ими государству, оценивается в около 97 млрд грн

24.05.17 464
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Сегодня в ходе широкомасштабной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Главной военной прокуратуры, Департамента защиты экономики Национальной полиции и спецподразделения КОРД по всей территории Украины, были задержаны бывшие руководители региональных и местных органов ГНС Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок.

Сумма ущерба, нанесенного ими государству, оценивается в около 97 млрд грн.

Среди задержанных есть немало высокопоставленных чиновников, утверждает Цензор.НЕТ.

В числе задержанных:

1. Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.

2. Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области.

3. Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.

4. Маслова Татьяна Ивановна - экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.

5. Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе Днепра.

6. Драгун Андрей Олегович - экс-начальник ГНИ у Печерском районе Киева.

7. Роздайбеда Андрей Владимирович – экс- начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.

8. Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области.

9. Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе Одессы ГУ Миндоходов в Одесской области.

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10. Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в Полтаве.

11. Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева.

12. Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева.

13. Кравченко Юрий Николаевич – экс- начальник ГНИ в Дарницком районе Киева.

14. Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.

15. Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.

16. Задорожный Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.

17. Циркун Константин Валентинович - экс-глава ГНС в АРК.

18. Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе Киева.

19. Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области.

20. Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе Киева.

  1. Геннадий Леонидович Козак – бывший заместитель главы ГНС в Днепропетровской области.
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