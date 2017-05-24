По всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ

Сумма ущерба, нанесенного ими государству, оценивается в около 97 млрд грн

Сегодня в ходе широкомасштабной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Главной военной прокуратуры, Департамента защиты экономики Национальной полиции и спецподразделения КОРД по всей территории Украины, были задержаны бывшие руководители региональных и местных органов ГНС Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок.

Сумма ущерба, нанесенного ими государству, оценивается в около 97 млрд грн.

Среди задержанных есть немало высокопоставленных чиновников, утверждает Цензор.НЕТ.

В числе задержанных:



1. Липинский Андрей Витальевич – экс-начальник Днепропетровской МГНИ.



2. Лукин Александр Александрович – бывший заместитель главы ГНА в Полтавской области.



3. Шинкаренко Сергей Викторович – экс-глава ГНИ в Днепропетровской области.



4. Маслова Татьяна Ивановна - экс-заместитель начальника ГУ Миндоходов в Харьковской области.



5. Корсун Ольга Николаевна – экс-начальник ГНИ в Кировском районе Днепра.



6. Драгун Андрей Олегович - экс-начальник ГНИ у Печерском районе Киева.



7. Роздайбеда Андрей Владимирович – экс- начальник ГУ Миндоходов в Харьковской области.



8. Криволапов Андрей Викторович – экс-начальник Харьковской ОГНИ Харьковской области.



9. Фролова (Василенко) Ольга Борисовна – экс-начальник ГНИ в Приморском районе Одессы ГУ Миндоходов в Одесской области.

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10. Лизун Богдан Павлович – экс-начальник ГНИ в Полтаве.



11. Бондаренко Игорь Григорьевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева.



12. Мостипан Юрий Евгеньевич – экс-начальник ГНИ в Святошинском районе Киева.



13. Кравченко Юрий Николаевич – экс- начальник ГНИ в Дарницком районе Киева.



14. Антипов Александр Николаевич – экс-начальник ГУ Миндоходов в Луганской области.



15. Денисюк Станислав Федорович – экс-глава ГНА в Харьковской области.



16. Задорожный Владимир Петрович – экс-глава ГНС в Полтавской области.



17. Циркун Константин Валентинович - экс-глава ГНС в АРК.



18. Ярошенко Алексей Федорович – экс-начальник ГНИ в Подольском районе Киева.



19. Дубель Владимир Степанович – экс-начальник Ленинской ОГНИ в Луганске ГУ Миндоходов в Луганской области.



20. Башук Виктор Петрович – экс-начальник ГНИ в Шевченковском районе Киева.