Теперь он – не х**ло

Украинские военные в Донбассе исполнили новую песню о российском президенте Владимире Путине и о том, как будут освобождать Украину от оккупантов.

Видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтерский проект "Вернись живым".

"Новый хит про Путина - полная версия. В ней ребята рассказывают о том, как плохо пить водку на войне, о новом прозвище Путина и как будут освобождать Украину от оккупантов", - говорится в описании к песне.

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Хит исполнили бойцы легендарного 2-го батальона 53-й бригады, за плечами которых ожесточенные бои в Станице Луганской, Авдеевке и Зайцево.

Ранее волонтеры анонсировали, что вскоре новую песню про Путина можно будет услышать на всех стадионах страны.