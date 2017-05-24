Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину

В среду, 24 мая, украинские пограничники отказали во въезде в страну российской актрисе Елене Яковлевой.
Как сообщает SQ, инцидент произошел на харьковском пограничном пункте. Яковлева и труппа ее театра должны были 24 мая выступать в областном центре.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавка древностей. Какое будущее мы ищем, почему и зачем
Однако пограничники указали гостям, что они находятся в списках лиц, которым запрещен въезд в Украину. Такое решение обосновано посещением российскими актерами оккупированного Крыма в 2014-2015 годах.
Напомним, Боярский попал в "чистилище" Миротворца.