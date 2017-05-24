Глава Госпогранслужбы отчитался о готовности ведомства ко вступлению в силу безвиза

Государственная пограничная служба, в целом, готова к вступлению в силу безвиза с ЕС. Об этом на совещание по подготовке к вступлению в силу безвиза заявил глава ГПСУ Виктор Назаренко, передает 112 Украина.

"В ходе подготовки к безвизу мы внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности. В частности, докладываю, что с "Фронтекс" мы договорились о привлечении их офицеров с 10 июня по совместной службе в 12 основных пунктах пропуска. Это дает нам возможность спрогнозировать возможные риски и пассажиропотоки", - сообщил он.

На 11 июня запланировано усиление смен на всех пунктах пропуска и дополнительное привлечение резервов.

При этом Назаренко отметил, что инфраструктурный потенциал пунктов пропуска на границе еще не соответствует реальному движению на границе с ЕС.

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"Ритмичность пропуска зависит от работы всех 6 государственных контрольных служб, осуществляющих 9 видов контроля и ряда других факторов. На сегодняшний день, к сожалению, инфраструктурный потенциал имеющихся пунктов пропуска еще не соответствует реальному движению на границе с ЕС. Несмотря на реконструкцию, которая проводится, кардинально увеличить пропускную способность пока не удалось", - отметил глава ГПСУ.

По его словам, наиболее напряженной остается польский участок, пропуск на нем порой превышает проектные возможности в 1,5-2 раза. Существуют сложности с пересечением границы и на других направлениях. Так, ни один из пунктов пропуска не обустроен в необходимом объеме интеллектуальными системами видеонаблюдения и считывания номерных знаков.

Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.