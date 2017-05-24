КГГА: Жетоны в киевском метро выходят из моды

Более 80% пассажиров киевского метрополитена оплачивают проезд с помощью бесконтактной карты. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает 44.ua.

"Метрополитен уже давно проводит практику отказа от использования жетонов в метро. На сегодняшний день более 80% пассажиров столичного метрополитена ездят по бесконтактным карточкам", - сказал он.

Поворозник напомнил, что в апреле текущего года в столичной подземке появилась возможность покупки проездного билета или разовых поездок через систему Mastercard и Visa.

Напомним, Киевская городская государственная администрация предлагает поднять цены на проезд в общественном транспорте с 15 июля.

Согласно проекту распоряжения стоимость одной поездки автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером будет составлять 4 грн, метрополитеном - 5 грн.