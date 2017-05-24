Порошенко: Жители оккупированных территорий должны получать загранпаспорта старого образца

Президент Украины Петр Порошенко поручил решить вопрос с обеспечением граждан Украины, находящихся на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму, возможностью получить загранпаспорта старого образца.

Об этом Порошенко сказал на совещании по подготовке к вступлению в силу безвизового режима в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей, передает Украинская правда.

"Если объективно возникают проблемы с выдачей паспортов тем, кто на оккупированной территории или в Крыму, надо проанализировать нашу нормативную базу, и без паспортов их оставлять нельзя. Если у нас нет оснований выдавать им биометрические паспорта, срочно, по согласованию СБУ с МИД внести на рассмотрение Кабинета министров позицию, что для этих граждан мы можем выдавать паспорта старого образца. Этот вопрос необходимо решить ", - сказал Порошенко.

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Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.