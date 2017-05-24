Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Генпрокурор назвал три самые коррумпированные сферы в Украине

Генпрокурор назвал три самые коррумпированные сферы в Украине

Генпрокурор назвал три самые коррумпированные сферы в Украине
рисунок: Марина Туровская

Помочь силовикам справиться со взяточничеством может Верховная Рада

24.05.17 181
000

Генеральный прокурор Юрий Луценко призывает преодолеть коррупцию в угольной отрасли и Таможенной службе, а также отдать на приватизацию государственные предприятия.

Об этом он заявил, завершая свой отчет в Верховной Раде, передает Украинская правда.

"По экспертному выводу, в том числе, Института экономики Национальной академии наук Украины, во времена Януковича Украине был причинен ущерб более 40 миллиардов долларов США. Это приблизительно одна годовая расходная часть государственного бюджета. Мне кажется, это пик", – сказал Луценко.

Он не согласен с тезисом, что со времен Майдана ничего не изменилось: "Налоговые площадки уничтожены, скрутки так называемые – с 1 июня запускается автоматизированная система, которая их уничтожит; откаты за НДС – с 1 мая существует автоматизированная система; двойное налогообложение в стране и отдельно в сельскохозяйственных предприятиях, на чем играли недобросовестные "председатели колхозов" с Кипра, уничтожено; государственные закупки (махинации) – уничтожены. Я не говорю, что это уничтожено окончательно, но это подорвано на 80-90% системой ProZorro… Цена на газ для населения и промышленности – уничтожено".

По словам Луценко, чем больше сделает Верховная Рада для преодоления коррупции, тем меньше останется делать Генпрокуратуре.

"Нам осталось три темы. Тема угля – если раньше разворовывание шло через специальные схемы бюджетного финансирования шахт, то сегодня не меньшую угрозу представляет так называемая схема "Роттердам +". Вы должны принять закон о ренте на уголь и другие полезные ископаемые в Украине – так же, как это сделано для газа. Сделаете это – и мы перевернем еще и эту страницу мафиозных угроз", – сказал генпрокурор под аплодисменты.

"Также нам нужно навести порядок на таможне. Там многое делается, но надо ввести сверку данных растаможки с нашими соседями – странами ЕС. И 80% преступности упадет! Это надо набраться политического мужества Кабинету министров и сделать это", – сказал Луценко.

"И третья схема, самая важная. Наибольшая коррупция, насколько ее оцениваю я и НАБУ, сегодня находится в сфере назначения на менеджмент государственных предприятий. Уважаемые коллеги, примите, наконец, решение о приватизации "Центрэнерго", гидроэнерго и всех других предприятий, о которых уже весь интернет забит слухами. Приватизируйте – и пусть платят налоги", – заявил он. По мнению Луценко, если это будет сделано, "мы сможем изменить лицо Украины".

Напомним, сегодня в ходе широкомасштабной спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Главной военной прокуратуры, Департамента защиты экономики Национальной полиции и спецподразделения КОРД по всей территории Украины, были задержаны бывшие руководители региональных и местных органов ГНС Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Задержан "смотрящий" за бизнесом Курченко генерал-лейтенант Денисюк, - МатиосВ ГПУ перечислили уголовные дела против ЯнуковичаЭкс-замглавы Хмельницкого ГУ Нацполиции хотел снять фильм за деньги подчиненных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12127
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6058
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3657
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4533
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4101
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4617
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5892
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3142
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2179
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2010
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4823 / 6569
  2. МТС Украина сменил название 3912 / 4699
  3. Украинские военные спели новую песню о Путине 3129 / 3513
  4. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2901 / 3230
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 2481 / 2716
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2390 / 2632
  7. Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов 2192 / 2398
  8. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 1914 / 5873
  9. Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину 1624 / 1821
  10. КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено 1594 / 1781
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 52 / 6569
  2. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 25 / 1155
  3. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 25 / 5873
  4. Украинские военные спели новую песню о Путине 17 / 3513
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 15 / 2716
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2632
  7. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 10 / 890
  8. Министр агрополитики написал заявление об отставке 9 / 1148
  9. В СБУ заверяют, что не следят за политиками 9 / 411
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.