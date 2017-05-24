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Главная » Страна » 92% иностранных гостей Евровидения-2017 хотят еще раз посетить Украину, - опрос
Евровидение-2017

92% иностранных гостей Евровидения-2017 хотят еще раз посетить Украину, - опрос

92% иностранных гостей Евровидения-2017 хотят еще раз посетить Украину, - опрос
Фото из открытых источников

34% гостей конкурса стали ассоциировать Украину прежде всего с гостеприимством и позитивными людьми

24.05.17 328
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Среди иностранцев, посетивших международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве, 92% выразили желание еще раз посетить Украину.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Институтом мировой политики и компанией GfK Ukraine.

Так, 34% гостей конкурса стали ассоциировать Украину прежде всего с "гостеприимством и позитивными людьми", 24% — с "красивым городом Киевом".

Еще 15% опрошенных иностранцев отметили высокий уровень организации конкурса, 13% сказали, что им нравится украинская кухня, 12% ассоциируют Украину с красивыми девушками, 12% отметили давнюю культуру и историю Украины.

При этом 24% опрошенных иностранцев отметили, что до приезда на Евровидение-2017 ассоциировали Украину с военным конфликтом.

Основные же опасения перед посещением Киева у иностранцев были связаны с безопасностью и войной (56%), терактами (43%), высоким уровнем преступности (15%).

Опрос иностранных гостей Евровидения проводился Институтом мировой политики и компанией GfK Ukraine в период с 9 по 13 мая 2017 года. Всего методом компьютеризированого личного интервью было опрошено 1 060 респондентов в возрасте от 18 лет, которые не являются гражданами Украины и приехали в Украину из-за проведения Евровидения. Респонденты были выбраны случайным образом в Киеве в местах наибольшего скопления целевой аудитории.

Напомним, Евровидение-2017 смогли посмотреть более 180 миллионов зрителей во всем мире. Этот показатель ниже по сравнению с 2016 годом из-за того, что Россия не транслировала конкурс в 2017 году. При этом просмотр финала конкурса онлайн вдвое превысил показатель Стокгольма.

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