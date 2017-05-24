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Геращенко: Боевики согласны обсуждать освобождение заложников только с Медведчуком

Геращенко: Боевики согласны обсуждать освобождение заложников только с Медведчуком
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Представители ОРДЛО требуют продолжить верификацию списков на обмен

24.05.17 166
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На заседании гуманитарной подгруппы в Минске представители ОРДЛО заявили, что будут обсуждать списки пленных только с Виктором Медведчуком, который не смог принять участие в заседании. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Кроме того, боевики требуют продолжения верификации списка на обмен.

"Дальше - еще хуже. ОРДЛО, подконтрольное РФ, требует продолжения процедуры верификации. Чтобы украинская сторона провела верификацию и тех лиц, которые уже находятся на свободе, выпущенные по так называемому "закону Савченко" и т.д. Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей!", - написала Геращенко.

Геращенко готовит официальное письмо в ОБСЕ с требованием дать официальную оценку этим незаконным требованиям

По ее мнению, таким образом боевики намеренно затягивают процесс освобождения заложников.

"Мы провели тщательный анализ списков лиц, которых требуют освободить представители ОРДЛО. Среди этих людей несколько сотен отказываются переезжать на оккупированные русскими территории. Те, кто в тюрьме, - подтвердили свое нежелание. Те, кто на свободе, и так не хотят переезжать, потому что если б хотели – переехали", - добавила Геращенко.

Также боевики внесли в списки своих требований тех, кто не имеет никакого отношения к войне в Донбассе: начиная от беркутовцев, причастных к убийствам на Майдане, и заканчивая просто убийцами в Запорожье или Виннице, а также лицами, которые были причастны к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Также в ультимативной форме ОРДЛО требует амнистии.

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