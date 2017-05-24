Кличко обещает предотвратить экологическую катастрофу на левом берегу Киева

Киев просит Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поддержать инвестиционную программу ООО "Евро-Реконструкция", обеспечивающего теплом Дарницкий и Днепровский районы столицы, для решения экологических проблем на левом берегу города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Реконструкция газоочистительного оборудования котлоагрегатов на Дарницкой ТЭЦ позволит улучшить экологическую ситуацию на левом берегу Киева.

"Мы понимаем, насколько острым является вопрос экологии для киевлян, которые проживают рядом с Дарницкой ТЭЦ. Жители близлежащих домов особенно обеспокоены работой золошлакоотвала, который в народе носит название озеро "Горячка", и негативными последствиями его работы для окружающей среды. Городская власть поддерживает инициативу изменить систему удаления твердых отходов сжигания угля на более современную, чтобы улучшить экологическую ситуацию в Дарницком районе столицы. И, подчеркну: очень важно, что выполнение указанных работ не приведет к увеличению тарифа ни на тепловую, ни на электрическую энергию для потребителей", – отметил городской голова.

Виталий Кличко отметил, что городская госадминистрация совместно с представителями общественности будут контролировать ход выполнения работ на Дарницкой ТЭЦ и соблюдение технических требований.

"Я также отмечаю, что "Евро-Реконструкция" должна принять все меры для безопасного функционирования "Горячки", пока объект не будет рекультивирован. Это особенно важно в жаркий период, чтобы пыль и другие загрязняющие вещества не попадали на территорию жилых массивов", – подчеркнул мэр Киева.

Справка

Дарницкая ТЭЦ работает с 1954 года и отапливает почти десятую часть всей жилой площади Киева. Основным проектным топливом является антрацитовый штыб. Также возможно использование природного газа и мазута. Благодаря возможности сжигать уголь, 300 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов города Киева платят за тепло и горячую воду меньше, чем большинство других киевлян. Наличие в черте города собственного мощного производителя электроэнергии является гарантией стабильности всей системы электроснабжения Киева.

Согласно плану действий, после поэтапной установки современных электрофильтров на каждом котлоагрегате теплоэлектроцентрали, шлаки в сухом виде будут оставаться на территории станции для дальнейшего использования в строительной отрасли. В дальнейшем должно прекратиться использование днепровской воды для транспортировки отходов в "Горячку", а саму территорию золошлакоотвала можно будет рекультивировать, освободив ее от угольной золы, которая накапливалась там более полувека. Полная поэтапная модернизация системы газоочистки произойдет в течение ближайших 5 лет. Это связано с технологической возможностью полностью отключать на время ремонта только один котел в год.

