Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров

Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров

Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Глава ГФС помог правоохранителям разобраться в дебрях налогового законодательства и разоблачить незаконные налоговые площадки

24.05.17 1306
1000

Спецоперация по задержанию экс-налоговиков времен режима Януковича удалась благодаря отстраненному главе ГФС Роману Насирову. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает 112 Украина

"Эту операцию нам не удалось бы провести, если бы нам не помогал председатель ГФС Насиров, потому что разобраться в дебрях налогового законодательства, всех нарушений... Это только благодаря его содействию основной массив работы был сделан. Я не стесняюсь этого сказать, это человек, который в этом сегменте сделал все, чтобы разоблачить все эти незаконные налоговые площадки и помочь нам доказать и собрать доказательства. Это не последние люди в государстве, это руководители налоговых администраций, это цари и боги во времена Януковича", - подчеркнул Матиос. 

Напомним, 24 мая правоохранительные органы провели масштабные обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов, уже задержаны минимум 23 человека.

10
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
У экс-главы налоговой Луганщины в сумке нашли почти $4 миллионаМВД показало, как задерживали "королей налогов" времен ЯнуковичаПо всей стране проходят аресты высокопоставленных налоговиков (список), - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12127
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6058
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3657
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4533
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4101
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4616
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5892
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3142
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2178
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2010
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4823 / 6569
  2. МТС Украина сменил название 3912 / 4675
  3. Украинские военные спели новую песню о Путине 3129 / 3511
  4. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2901 / 3230
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 2481 / 2716
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2390 / 2632
  7. Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов 2192 / 2398
  8. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 1914 / 5873
  9. Российскую актрису Яковлеву не пустили в Украину 1624 / 1819
  10. КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено 1594 / 1781
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 52 / 6569
  2. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 25 / 1153
  3. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 25 / 5873
  4. Украинские военные спели новую песню о Путине 17 / 3511
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 15 / 2716
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2632
  7. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 10 / 890
  8. Министр агрополитики написал заявление об отставке 9 / 1148
  9. В СБУ заверяют, что не следят за политиками 9 / 411
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.