Матиос: Раскрыть преступные схемы налоговиков Януковича помог Насиров

Спецоперация по задержанию экс-налоговиков времен режима Януковича удалась благодаря отстраненному главе ГФС Роману Насирову. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает 112 Украина.
"Эту операцию нам не удалось бы провести, если бы нам не помогал председатель ГФС Насиров, потому что разобраться в дебрях налогового законодательства, всех нарушений... Это только благодаря его содействию основной массив работы был сделан. Я не стесняюсь этого сказать, это человек, который в этом сегменте сделал все, чтобы разоблачить все эти незаконные налоговые площадки и помочь нам доказать и собрать доказательства. Это не последние люди в государстве, это руководители налоговых администраций, это цари и боги во времена Януковича", - подчеркнул Матиос.
Напомним, 24 мая правоохранительные органы провели масштабные обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов, уже задержаны минимум 23 человека.