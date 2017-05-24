Поймали всех. Почему налоговики страны затаили дыхание

В ходе масштабной антикор­рупционной операции проведены 454 обыска у бывших топ-сотрудников Министерства доходов и сборов. Фокус узнал, на кого охотится военная прокуратура, кого уже задержали и что будет дальше с задержанными

Сегодня утром на экстренном брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал крупнейшую антикоррупционную операцию в истории Украины. Всё происходило аккурат во время отчёта о проделанной работе генерального прокурора Юрия Луценко в парламенте. Возможно, даты просто совпали, а возможно, это делалось для отвлечения внимания общественности от годовых итогов деятельности Генпрокуратуры.

На кого охотятся?

В ходе масштабной антикоррупционной операции провели обыски у бывших топ-сотрудников Министерства доходов и сборов (ликвидировано 1 марта 2014 года, сейчас — Государственная фискальная служба) времён президентства Виктора Януковича.

В чём их подозревают?

Арсен Аваков заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что бывшие первые руководители областных налоговых администраций Украины выполняли указания Януковича и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, для чего организовали незаконную деятельность так называемых налоговых площадок. По его словам, подобные действия в течение 2011–2014 годов привели к незаконному и контролируемому уклонению от уплаты налогов предприятиями в пользу руководителей и членов преступной группировки. Следствие полагает, что существование таких налоговых ям нанесло Украине ущерб примерно в 96 млрд грн.

Каковы масштабы операции?

Одновременно в 15 областях Украины прошло 454 обыска. Во время операции задействовали более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров.

Почему налоговиков задерживает именно военная прокуратура?

Как объяснил на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос, в мае прошлого года генпрокурор Юрий Луценко передал Главной военной прокуратуре расследование экономического блока преступлений окружения Виктора Януковича.

Кого уже задержали?

Задержаны 23 подозреваемых, среди них — Станислав Денисюк, так называемый смотрящий за бизнесом Сергея Курченко, близкого друга и партнёра Александра Януковича, Сергей Шинкаренко, экс-начальник управления Миндоходов в Днепропетровской области, Константин Циркун, бывший главный налоговик Крыма, Александр Антипов, экс-начальник управления Миндоходов в Луганской области. Во время задержания последнего правоохранители изъяли чемодан с $3,5 млн наличными.

Что с ними будут делать дальше?

Первых десять задержанных из 23 уже переправили на вертолётах в Киев из Днепра и Харькова. Под конвоем их отвезли в здание Генпрокуратуры для вручения подозрения. После этого столичные суды начали избирать им меру пресечения. По состоянию на 17:00 пять подозреваемых налоговиков уже находятся в здании Печерского райсуда Киева.

Какое отношение к этому имеет Роман Насиров?

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подчеркнул, что без помощи отстранённого главы ГФС Романа Насирова операция не состоялась бы. "Он разобрался в дебрях налогового законодательства, во всех нарушениях, это только благодаря его содействию основной массив работы был сделан. Я не стесняюсь это сказать, Насиров — человек, который в этом сегменте сделал всё для того, чтобы раскрыть все незаконные налоговые площадки и помочь нам собрать доказательства причастности как женщин, так и мужчин", — заявил на брифинге Анатолий Матиос, ранее посещавший больницу, в которой лежал подозреваемый детективами НАБУ Насиров.

Какое продолжение будет у этого дела?

По словам Анатолия Матиоса, сегодня была только первая волна задержаний. По всей видимости, такого рода спецоперации повторятся в ближайшем будущем.