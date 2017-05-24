Сытник: НАБУ открыло уголовное производство о вмешательстве ГПУ в работу бюро

В среду, 24 мая, Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по факту вмешательства в работу работника правоохранительного органа со стороны Генеральной прокуратуры. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время выступления в Верховной Раде, передает Украинская правда.

Поводом для возбуждения дела стало расследование ГПУ в отношении первого заместителя главы НАБУ Гизо Углавы.

"Это умышленные преступные действия, направленные на давление на ту личность, которая причастна к определенным расследованиям... И это как-то очень синхронно происходит после того, как некий подозреваемый начал кричать, что кто-то из грузинской мафии причастен к расследованию дела в отношении него. Как говорят: Совпадение? Не думаю!" – отметил Сытник, намекая на дело НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко.

По словам Сытника, Углаву зря обвиняют в незаконном занятии должности из-за гражданства другой страны и уклонении от уплаты налогов.

"Даже поверхностный анализ законодательства, к сожалению, Генпрокуратура этим себя не обременяет, показывает, что гражданство Грузии утрачивается с момента получения гражданства другого государства", - сообщил глава НАБУ.

Поэтому, отметил Сытник, на момент назначения его Углава был только гражданином Украины, и претензия ГПУ к нему беспочвенна.

Углава не мог уклоняться от уплаты налогов по нескольким причинам – во-первых, еще не истек срок их уплаты, во-вторых, сумма 600 тыс. гривен не является достаточной для открытия уголовного производства.

Напомним, Генпрокуратура проводит расследование в отношении первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии.