Трамп: Россия должна ответить за действия в Крыму и Донбассе

Россия должна нести ответственность за свои действия в Крыму и Донбассе и выполнять Минские соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Паоло Джентилони, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство относительно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, а также отметил важность убеждения России выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - говорится в сообщении.

Напомним, военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, а немасштабные боевые действия вдоль линии фронта в Донбассе продолжатся с одновременной вероятностью эскалации насилия со стороны РФ.