АТО: боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших военных

За сутки 24 мая по состоянию на 18:00 боевики16 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военнослужащих. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. На этом участке противник наиболее интенсивно обстреливал наши позиции на подступах к Марьинке, используя 82-мм минометы и гранатометы различных модификаций. Несколько мин противника снова попали в жилой квартал этого города неподалеку от КПВВ "Марьинка". К счастью, никто из местных не пострадал, однако работа КПВВ была на время приостановлена. Сейчас этот пункт пропуска работает в штатном режиме.

Также под вражескими обстрелами из стрелкового оружия оказались оборонительные укрепления сил АТО у Водяного, Новотроицкого и Красногоровки.

Донецкое направление. Рано утром боевики обстреляли наши опорные пункты в пригороде Авдеевки из минометов калибра 82 мм и пехотного вооружения меньшего калибра. В районе Зайцево и Луганского они били из вооружения БМП. После 7:00 утра на этом участке фронта установилось относительное затишье.

Луганское направление. Здесь с начала суток зафиксировано три факта нарушения противником режима прекращения огня. Сразу после полуночи враг из стрелкового оружия совершил обстрелы наших опорных пунктов у Станицы Луганской и н.п. Донец. А около 9.00 часов утра бандиты ударили из 82-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета по украинским воинам, которые держат оборону возле Новоалександровки.