Геращенко: Украина возобновить обмен пленными в июне

Украина готова приступить к обмену пленными уже в июне, но боевики саботируют этот процесс. Об этом сообщила в Facebook уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

"Мы готовы к освобождению в июне! А вот другая сторона опять тянет кота за хвост", - написала она.

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Кроме того, боевики отказали омбудсмену Валерии Лутковской в просьбе посетить украинских заложников и заключенных в тюрьмах на оккупированных территориях.

"Госпожа Лутковская обратилась с требованием посетить как украинский омбудсмен тюрьмы на оккупированных территориях и навестить украинских заложников, но ей такого разрешения не дали", - рассказала Геращенко.

Также во время заседания гуманитарной подгруппы звучал вопрос привлечения представителей Красного Креста к процессу поиска пропавших без вести и созданию соответствующего механизма.

"Так вот представители РФ и подконтрольные им ОРДЛО категорически отказались делегировать российских экспертов в эту группу, мол "на Донбассе нас нет". Оружие, технику, наемников РФ щедро посылает на оккупированные территории, а вот экспертов в группу по поиску пропавших без вести - НЕТ. Вот такой ответ российских властей своему обществу, мамам и женам погибших в донецких степях заблудившихся солдат, пропавшим без вести россиянам - наемникам, которых и не собирается искать", - написала Геращенко.

Напомним, 24 мая на заседании гуманитарной подгруппы в Минске представители ОРДЛО заявили, что будут обсуждать списки пленных только с Виктором Медведчуком, который не смог принять участие в заседании.