Суд отпустил экс-главу налоговой Луганщины под залог в 15 млн грн

Печерский райсуд Киева отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова. Соответствующее решение объявила судья Екатерина Москаленко, передает Украинская правда.
Таким образом, она отказала прокуратуре в аресте подозреваемого.
Судья избрала меру пресечения Антипову в виде залога в сумме 15 млн гривен и обязала носить электронный браслет слежения.
Напомним, 24 мая в ходе масштабной антикоррупционной операции ГПУ и МВД был задержан бывший руководитель налоговой службы Луганщины Александр Антипов, в сумке которого обнаружили 3,8 млн долларов.