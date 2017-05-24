ОБСЕ: За год количество жертв среди мирного населения в Донбассе увеличилось на 120%

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик обеспокоен резким увеличением жертв среди мирного населения Донбасса. Об этом пишет Интерфакс-Запад.

"Очень печально, что количество погибших среди гражданских лиц за год увеличилось на 120%", - сказал Сайдик.

По его словам, это результат продолжающегося использования тяжелого вооружения и затягивания разминирования.

"Хотел бы отметить, что 85% всех нарушений (использование тяжелого вооружения - ИФ) происходит в трех зонах: Авдеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Светлодарск", - сказал он.

По его словам, это означает, что в принципе при доброй воле сторон можно воздержаться от таких вооруженных конфликтов, потому что очевидно, где все это происходит.

"Все это представляет собой явное нарушение Минских договоренностей и совершенно не допустимо", - подчеркнул Сайдик.

Он осудил такое развитие событий и призвал всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны линии соприкосновения.