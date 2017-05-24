Британец пытался вывезти радиоактивные вещи из Чернобыля

В среду, 24 мая, в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Великобритании, который пытался вывезти за рубеж вещи из Чернобыльской зоны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время пограничного контроля в аэропорту сработала стационарная система обнаружения радиоактивных материалов "Янтарь".

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"Срабатывание произошло на вещи гражданина Великобритании, который направлялся на рейс до Лондона. Во время углубленного досмотра багажа и ручной клади установлено, что 34-летний иностранец среди вещей, вывезенных из Чернобыля, перевозил часы, которые имели повышенную дозу гамма-излучения", - отметили в пограничной службе.

Обнаруженный радиационно загрязненный предмет изъяли.