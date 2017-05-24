Порошенко и Туск договорились о дате следующего саммита Украина-ЕС

Очередной саммит Украина - Европейский Союз состоится 13 июля 2017 года в Киеве. Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства.

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Лидеры приветствовали окончательное одобрение и публикацию решения Европейского Союза о введении безвизового режима для граждан Украины и ожидают начала безвизовых поездок с 11 июня 2017 года.

Кроме того, собеседники обсудили состояние ратификации Сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, выразив надежду на скорейшее завершение процесса вступления соглашения в силу.