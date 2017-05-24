Одесский суд снова отказался рассматривать дело о трагедии 2 мая

Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности. Об этом пишет УНИАН.

В суде заявили, что он физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей уголовной квалификацией. В настоящее время часть судей находится в отпуске, двое – на больничном, у нескольких человек завершился срок полномочий.

"Поэтому мы не можем сформировать коллегию из трех человек и обратились с просьбой перенести рассмотрение дела в другой райсуд", - пояснили в Киевском райсуде.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы.

19 мая 2017 года Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая треми судьями Малиновского районного суда.