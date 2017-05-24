Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Одесский суд снова отказался рассматривать дело о трагедии 2 мая

Одесский суд снова отказался рассматривать дело о трагедии 2 мая

Одесский суд снова отказался рассматривать дело о трагедии 2 мая
Фото: depo.ua

Мол, не хватает судей с соответствующей уголовной квалификацией

24.05.17 79
000

Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности. Об этом пишет УНИАН.

В суде заявили, что он физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей уголовной квалификацией. В настоящее время часть судей находится в отпуске, двое – на больничном, у нескольких человек завершился срок полномочий.

"Поэтому мы не можем сформировать коллегию из трех человек и обратились с просьбой перенести рассмотрение дела в другой райсуд", - пояснили в Киевском райсуде.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

27 ноября 2014 года в Приморском районном суде Одессы начались судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая. Однако данный райсуд обратился в апелляционную инстанцию с просьбой изменить подсудность из-за давления заинтересованными сторонами, и материалы были переданы в Малиновский райсуд Одессы.

19 мая 2017 года  Апелляционный суд Одесской области перенес рассмотрение дела по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года из Малиновского райсуда города в Киевский райсуд Одессы. Такое решение было принято в связи с самоотводом, взятым 15 мая треми судьями Малиновского районного суда.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Суд отпустил экс-главу налоговой Луганщины под залог в 15 млн грнКабмин посудится с украинцами за размер потребительской корзиныНБУ возмущен решениями судов по Приватбанку

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Дон Кихот Комаровский. Как стать странствующим доктором 12221
  2. Финальный аккорд. Владимир Вятрович об итогах декоммунизации и новом календаре праздников 6095
  3. Крым без покрывала. Истории четырёх семей крымских татар, пострадавших от депортации 3671
  4. Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине 4562
  5. Подводная лодка в степях Донбасса. Как украинцам выбраться из гетто 4141
  6. Харьков. Благбаз. Йорик. Что такое харьковский замес 4652
  7. От "жлобского" к модному. Что будет с украинским и русским языком 5941
  8. Мама миа. Портрет украинской матери 3157
  9. Очаровательная восьмёрка. Лучшие сериалы мая 2200
  10. Нарушая границы. Фронтмен О.Torvald Женя Галич о том, почему надо жить здесь и сейчас 2017
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 4632 / 6725
  2. Воля поднимет тарифы на Интернет с 1 июня 2881 / 3236
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 2418 / 2755
  4. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 2388 / 2633
  5. Запорожские зэки напечатали 45 тысяч грн, 3,5 млн рублей и 50 тысяч долларов 2139 / 2435
  6. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 1870 / 5905
  7. КАМАЗы, ГАЗы и ПАЗы в Украине продавать запрещено 1556 / 1814
  8. Во Львове уже строят мусорные баррикады 1457 / 1593
  9. Нацбанк порекомендовал бизнесу перейти на расчеты в евро 1344 / 1530
  10. Пять районов Киева отключат от горячей воды 1329 / 1466
  1. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 53 / 6725
  2. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 32 / 1386
  3. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 25 / 5905
  4. Украинские военные спели новую песню о Путине 18 / 3639
  5. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 15 / 2755
  6. В полиции Арабских эмиратов на службу заступил Robocop 13 / 2633
  7. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 10 / 933
  8. Министр агрополитики написал заявление об отставке 9 / 1156
  9. В СБУ заверяют, что не следят за политиками 9 / 415
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.