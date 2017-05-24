Суд отпустил еще одного налоговика времен Януковича

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему главе налоговой в Полтавской области Владимиру Задорожному. Об этом сообщает 24 канал.
Суд постановил надеть на Задорожного электронный браслет с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн.
Утром 24 мая его задержали в рамках масштабных обысков и задержаний бывших руководителей налоговых по всей Украине.
Напомним, 24 мая правоохранительные органы провели масштабные обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов, уже задержаны минимум 23 человека.