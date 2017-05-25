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Порошенко поговорил с Макроном

Порошенко поговорил с Макроном
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президенты скоординировали позиции накануне саммита "Большой Семерки"

25.05.17 20
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Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате" и скоординировали позиции накануне саммита "Большой Семерки". Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух стран, передает пресс-служба украинского президента.

Порошенко поздравил собеседника с избранием президентом Франции и выразил уверенность, что с его победой Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в Донбассе. В частности, президент Украины привел факты нарушения Минских договоренностей Россией и поддерживаемыми ею боевиками.

"Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате", - говорится в сообщении.

Также президенты скоординировали позиции накануне встречи лидеров стран «Большой семерки» в Италии. Порошенко пригласил Макрона осуществить визит в Украину в удобное время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин совершит незапланированный визит в Париж 29 мая, во время которого встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Поводом для поездки станет открытие в Версале выставки, посвященной Петру I. 

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