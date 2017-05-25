Враг 50 раз открывал огонь, - штаб АТО

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, с признаками частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским воинам, неоднократно используя и тяжелое артиллерийское вооружение. В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины были ранены.

Приморское направление. Более половины фактов нарушений режима прекращения огня пророссийскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ), а именно 27, зафиксировано именно на этой части фронта. Под вечер боевики обстреливали оборонительные укрепления ВС Украины из артиллерии. В частности, из 120-мм минометов враг бил по нашим позициям в районе Широкино, Чермалыка и Водяного. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм бандформирования обстреляли наши опорные пункты у Широкино и севернее - близ Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия, иногда - из вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксировано 17 случаев нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки, где боевики вчера вечером снова дважды били по нашим позициям из РСЗО "Град". В частности, вражеские реактивные снаряды в который раз попали и по жилому кварталу, расположенному на южной окраине этого населенного пункта. Никто из местных жителей не пострадал. В нескольких частных домах повреждены крыши и окна.

На том же направлении противник неоднократно применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе Новгородского, Верхнеторецкого и Песок. А по нашим укреплениям неподалеку Невельского боевики несколько раз стреляли из 122-мм артиллерийских систем.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение минувших суток НВФ ни разу не использовали тяжелого артиллерийского вооружения. Всего зафиксировано 6 вражеских обстрелов. Вечером противник обстрелял украинских военных, которые держат оборону у Троицкого, из минометов калибра 82 мм. Позже вел огонь из вооружения БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в районе Новоалександровки.