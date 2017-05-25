Очередной "гумконвой" РФ вторгся на территорию Украины

На территорию оккупированного Донбасса вторглась 65-я автоколонна МЧС России с так называемой "гуманитарной помощью". Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Основную массу грузов (около 400 тонн) составляют якобы детские продуктовые наборы и медикаменты. В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган".

Напомним, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий в Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".