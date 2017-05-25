Суд отказал защите Януковича в апелляции о конфискации $ 1,5 млрд, - ГПУ

Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами беглого бывшего президента Виктора Януковича апелляции о конфискации 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.
"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации 1,5 млрд долларов США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Януковича", - говорится в сообщении.
При этом отмечено, что Генеральная прокуратура еще не получила указанное решение суда.
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Напомним, 28 апреля стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных $1,5 млрд, принадлежавших окружению беглого бывшего президента Виктора Януковича.