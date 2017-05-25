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Видео В ДТП в России погибли шесть украинцев

<span class="label red">Видео</span> В ДТП в России погибли шесть украинцев
На месте аварии / Фото: 53.mchs.gov.ru

Грузовик столкнулся с микроавтобусом

25.05.17 1412
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Граждане Украины пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Новгородской области России. Об этом говорится в сообщении МИДа в Twitter.

"Консул сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По сообщениям российских СМИ, ДТП произошло в 5:50 25 мая на 484-м км трассы "Москва - Санкт-Петербург" по близости населенного пункта Красные Станки.

Renault Trafic по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Magnum.

В результате "лобового" столкновения погибли водитель, мужчина 1982 года рождения, и пять пассажиров микроавтобуса (мужчины: 1967, 1984, 1998 и 1994 г.р.).

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сообщается, что все погибшие - граждане Украины.

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