Граждане Украины пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Новгородской области России. Об этом говорится в сообщении МИДа в Twitter.

"Консул сообщает, что в ДТП в Новгороде пострадали граждане Украины", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

У результаті #ДТП #Новгород 25.05. загинули українці. Деталі уточнюються. Консул виїжджає в Новгородську область. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 25 мая 2017 г.

По сообщениям российских СМИ, ДТП произошло в 5:50 25 мая на 484-м км трассы "Москва - Санкт-Петербург" по близости населенного пункта Красные Станки.

Renault Trafic по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Magnum.

В результате "лобового" столкновения погибли водитель, мужчина 1982 года рождения, и пять пассажиров микроавтобуса (мужчины: 1967, 1984, 1998 и 1994 г.р.).

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Сообщается, что все погибшие - граждане Украины.