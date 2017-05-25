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Главная » Страна » В Укрзализныце не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

В Укрзализныце не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

В Укрзализныце не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ
Фото из открытых источников

В госпредприятии отмечают, что не могут отвечать за планы государства

25.05.17 33
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На сегодняшний день в Укрзализныце не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает zn.ua.

У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.

Однако, в Укрзализныце отмечают, что не могут отвечать за планы государства.

Напомним, ранее российское СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что власти Украины готовятся запретить железнодорожное сообщение с Россией.

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