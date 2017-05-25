В Укрзализныце не планировали прекращать железнодорожное сообщение с РФ

На сегодняшний день в Укрзализныце не планируют прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает zn.ua.
У государственного предприятия нет никаких документов, которые бы регламентировали прекращение железнодорожного сообщения, билеты продолжают продаваться.
Однако, в Укрзализныце отмечают, что не могут отвечать за планы государства.
Напомним, ранее российское СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что власти Украины готовятся запретить железнодорожное сообщение с Россией.