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Верховная Рада определила понятие "памятник культурного наследия"

Верховная Рада определила понятие "памятник культурного наследия"
Фото из открытых источников

Чтобы поддержать законопроект, депутатам пришлось трижды возвращаться к голосованию

25.05.17 24
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Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №5678 об определении понятия "памятник культурного наследия". "За" проголосовали 235 народных депутатов, передает 112 Украина.

Чтобы поддержать законопроект, депутатам пришлось трижды возвращаться к голосованию.

В законопроекте определили понятие "памятник культурного наследия".

Согласно документу, это объект культурного наследия, который занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, либо объект культурного наследия, который взят на государственный учет в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу этого закона, до решения вопроса о включении (невключении) объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

В пояснительной записке отметили, что основная цель документа - сохранение статуса памятников по объектам, которые получили статус памятника до вступления в силу закона "Об охране культурного наследия".

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